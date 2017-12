Albstadt Vom kleinen grünen Kaktus bis zu Marlene Dietrich

Auf dem Programm der launigen Revue im Thalia-Theater standen Evergreens aus den "Goldenen Zwanzigern", ansprechend arrangiert und professionell begleitet von einem kleinen, aber exquisiten Salonorchester, in dem Katharina Rettberg Violine, Sven Aberle Klarinette, Sophie Sauter Klavier, Dominik Schweizer Bassgitarre und Michael Schaub Schlagzeug spielte. Als Solistin glänzte Sophie-Louise Stengel, es moderierten die Schauspieler Harald Schwiers und Angelika Veith, die in ihrer Conférence eine Bahnhofsaufsicht und eine zickige Bahnreisende mimten, die musikalische Leitung hatte Eintracht-Dirigent Michael Diefenbacher, der seinen engagiert singenden Chor bestens auf den Abend eingestimmt hatte.

Diesen eröffnete das Salonorchester mit dem Charakterstück "Heinzelmännchens Wachtparade". Schwungvoll wie nur je die Comedian Harmonists intonierte der Chor "Wochenend und Sonnenschein – die Hits der legendären A-capella-Formation haben es der "Eintracht" offensichtlich angetan, denn es folgte sogleich "Eins, zwei, drei und vier, glücklich bin ich nur mit dir" – hier stand freilich Sophie-Louise Stengel mit ihrem herrlichen, wandelbaren Sopran und ihrem schauspielerischen Talent im Rampenlicht. In den nächsten Songs der "Harmonists" war der Chor dann aber wieder Hauptperson – etwa in "Ich wollt, ich wär ein Huhn", in dem sehr engagiert gegackert wurde, im namengebenden Titel "In der Bar zum Krokodil" oder im unvermeidlichen "Mein kleiner grüner Kaktus".

Auch schon ein Evergreen ist Max Raabes "Kein Schwein ruft mich an", von Sophie-Louise Stengel ausdrucksvoll dargeboten – der Chor sang den Refrain dazu und ließ das besinnliche "Irgendwo auf dieser Welt" folgen. "Die Männer sind alle Verbrecher" erscholl es lauthals aus den Kehlen der Chorsänger; das Lied stammt aus der Operette "Wie einst im Mai" von Walter Kollo.