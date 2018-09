Albstadt "Voller Angst stürzten Tausende ins Freie"

Eine Vorhersage ist nicht möglich

Erdbeben lassen sich nach Angaben des Landesamts für Geologie bis heute nicht vorhersagen. Aus der Historie von Erdbeben lassen sich jedoch "Zonen" mit unterschiedlicher Erdbebenaktivität besser bestimmen. Dort ist es wichtig, schon bei der Planung, Konstruktion und Ausführung von Bauten die Regeln für erdbebensicheres Bauen zu beachten. Grundlage für diese Vorsorge ist die zurzeit in Überarbeitung befindliche Erdbebenbaunorm. In die aktuelle DIN wird der neueste Wissensstand über historische und aktuelle Erdbeben eingearbeitet.

Für Baden-Württemberg liegt die ständige Beobachtung der Erdbebenaktivität in den Händen des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) mit seinem Landeserdbebendienst. In den vergangenen fünf Jahren wurde das landesweite Netz von Erdbebenmessstationen modernisiert und erweitert: Es stehen jetzt 24 sogenannte Starkbebenmessstationen zur Verfügung, die vor allem der Aufzeichnung der Auswirkungen von Erdbeben in den Ballungsräumen und am stärksten gefährdeten Gebieten dienen.

Zum Aufspüren und Lokalisieren selbst kleinster Erdbeben betreibt der Landeserdbebendienst außerdem viele hochempfindliche Detektionsmessstationen, die durch zahlreiche Messstationen benachbarter Agenturen aus dem In- und Ausland ergänzt werden. Sämtliche Erdbebenmessdaten erreichen die Zentrale in Freiburg kontinuierlich in Echtzeit, so dass innerhalb von Minuten die seismologische Information zu relevanten Erdbeben über das Internet und das polizeiliche Lagezentrum beim Innenministerium veröffentlicht werden kann.

Der moderne Ausbau des Messnetzes des Landeserdbebendienstes erlaube nach Angaben des LGRB zwar auch weiterhin keine Erdbebenvorhersage. Sie biete aber die Grundlage einer schnellen und kompetenten Information der Bevölkerung im Fall zukünftiger Erdbeben.