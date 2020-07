Albstadt Virtuelle Schnitzeljagd führt durch Ebingen

Alle Zwischenstopps der Schnitzeljagd treiben eine Geschichte voran - die Geschichte dreht sich um einen Mord und einen Schatz, der bei einem erfolgreichen Spieleabschluss gefunden wird.

Koordinaten führen durch die Innenstadt

Insgesamt warten auf das Team zehn Stationen. Los geht es mit einem ersten Rätsel am Kunstmuseum. Wer die dortige Aufgabe richtig gelöst, dem wird der nächste Stopp auf einer Karte (Google Maps) angezeigt. Bei den Koordinaten ist dann die nächste Herausforderung zu lösen.

Bei den Aufgaben handelt es sich um Logik-Rätsel, die größtenteils recht einfach zu durchschauen sind. Mal muss in einem Buchstaben-Quadrat ein Lösungswort gefunden, dann wieder griechische Zeichen übersetzt oder Punkte verbunden werden. Bei den Zwischenaufgaben der Nebenrollen kann es sich um zusätzliche Rätsel, Foto-Aufträge oder auch einfach nur kleine Spiele zur Steigerung des Spaßfaktors handeln.

Positiv fällt bei unserem Test auf, dass die Entwickler multimedial mit den Teams interagieren. Neben Aufgaben per SMS-Nachricht kann es auch passieren, dass ein Akteur der Story plötzlich anruft oder eine Nachricht auf der Mailbox hinterlässt.

Albstadt aus neuen Blickwinkeln kennenlernen?

Nach einer Spielzeit von rund zwei Stunden sind die Rätsel geschafft. Gut versteckt im Hinterhof eines Ladengeschäfts endet die Schnitzeljagd. Anders als beispielsweise beim Geocaching erwartet die Jäger jedoch kein echter Schatz, sondern lediglich eine Meldung in der Web-App. Und das Versprechen der Entwickler, die Stadt aus einer neuen Perspektive kennenzulernen, wird auch nicht ganz eingehalten. Es sei denn, man erkundet gerne heruntergekommene Seitengassen und private Zufahrtsstraßen.

Unsere Tester finden: Alles in allem bietet die digitale Schatzsuche zwar keinen echten Schatz, jedoch jede Menge Spaß und Bewegung an der frischen Luft. Und das in Zeiten der Corona-Pandemie, wo Gruppenaktivitäten eher rar sind.