Albstadt Unterwegs auf den Spuren Jesu

Über Safed geht es danach weiter zum See Genezareth, wo die Gruppe viele Orte besucht, an denen Jesus gewirkt hat, und dann hinab ins Jordantal und nach Jordanien. Auf der Königsstraße führt der Weg zum Berg Nebo, zur berühmten Nabatäerstadt Petra, dann hinunter nach Eilat am Roten Meer, durch die Negevwüste zum Toten Meer und schließlich nach Bethlehem und Jerusalem.

Neben Sightseeing stehen aber auch Begegnungen mit Menschen an, die selbst im Land leben und über den Alltag in Israel Auskunft geben. Nähere Informationen erteilt das Pastorat unter der Rufnummer 07431-2572 und der Mail-Adresse www.emk-albstadt.de.