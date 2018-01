Albstadt "Unser Standort hat viele Vorteile"

Was passiert im Rahmen des neuen Stadtmarketingkonzeptes, um diesen Trend zu unterstützen?

Das Stadtmarketingkonzept macht genau dies. Wir wollen auf die enormen Vorteile hinweisen, die Arbeiten, Leben und Wohnen in Albstadt mit sich bringt. Dazu nutzen wir prägnante Slogans. Hier wird eine Werbekampagne für die Region kommen. Außerdem werden wir die Kommunikation der Stadt erneuern, zum Beispiel mit einer neuen Internetseite. Die läuft eng verzahnt mit dem Stadtentwicklungskonzept, bei dem wir die Themen auf den Punkt bringen, die in den nächsten Jahren entwickelt und verbessert werden müssen.

Welche dieser Maßnahmen packt Albstadt 2018 an?

Wir packen natürlich in jedem Haushaltsjahr sehr viele Maßnahmen an, auch kleinere. Vor Weihnachten haben wir einen Förderantrag an das Land Baden-Württemberg geschickt, in dem wir uns um Mittel für eine Digitalisierungsstrategie für Albstadt bewerben. Digitalisierung ist für uns eine wichtige Maßnahme. Als Daueraufgabe sehen wir die Pflege der Bauplätze und des Immobilienbestandes – insbesondere Baulücken ausfindig zu machen, alte Bausubstanz aufzukaufen, abzureißen und wieder als Bauland zur Verfügung zu stellen. Außerdem wird 2018 die Planung für drei Kita-Neubauten in Ebingen, Laufen und Onstmettingen konkreter werden. Und wir arbeiten weiter an der Neugestaltung der Tailfinger Innenstadt, ebenfalls ein wichtiger Baustein.

Warum leben Sie persönlich gerne in Albstadt?

Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Nach beruflichen Aufenthalten in verschiedenen baden-württembergischen Großstädten bin ich gerne wieder in die Heimat zurückgekommen. Hier ist mein Zuhause, hier lebt meine Familie, und hier in Albstadt findet man alles, was man für ein erfülltes Leben benötigt.