Albstadt Unbekannte brechen in Schalksburgschule ein

Die Jalousien an ihren Fenstern seien heruntergelassen gewesen, so die Rektorin. Damit wollten die Täter verhindern, dass Licht nach draußen fällt. Die Polizei habe zahlreiche Spuren gesichert, berichtet die Rektorin, die mit ihrem Team danach schnell wieder klar Schiff gemacht hatte in den Räumen. Warum immer wieder in Schulen eingebrochen wird, fragt sie sich allerdings schon: "Da stehen Aufwand und Beute doch in keinem Verhältnis." In der Tat liegt der Sachschaden nach Polizeiangaben höher als der Wert des Diebesgutes. Wie hoch er genau ist, lässt sich noch nicht beziffern.