Albstadt "Überlasse nur nichts dem Zufall!"

Auch Mechanikermeister Dietrich Braunschweiger besitzt ein breites Wissen über verschiedene Materialien; er weiß genau, wie sie sich verhalten, was ihre Besonderheiten sind und für welche Verwendung sie sich besonders gut eignen.

"Da muss man seiner Sache schon recht sicher sein"

Drei Flugzeuge hat er gebaut und sich dabei immer an eine Maxime gehalten: "Überlass nichts dem Zufall. Du willst dich ja im Nachhinein selbst hineinsetzen, also musst du deiner Sache schon recht sicher sein. Ich persönlich habe mehr Vertrauen in Flugzeuge, die ich selber zusammengebaut habe." Und Dieter Schempp ergänzt: "Wir haben jeden Abend das komplette Werkzeug aufgeräumt und geschaut, ob etwas fehlt. Wenn man ein Werkzeug in einem Flugzeug vergisst, kann das später böse enden."

Doch so groß Erfahrung, gegenseitiges Vertrauen und Fachwissen auch sind: Die Generalüberholung eines Flugzeugs ist auch für Schempp und Braunschweiger eine Herausforderung. "Schwierigkeiten bereitete uns, dass wir beim Auseinanderbauen nicht dabei waren und zu wenige Fotos existieren", merkt Dieter Schempp an. "Wir hatten also relativ wenige Infos und Vorlagen."

Sie haben sich dennoch zurechtgefunden – und sind im Nachhinein sehr zufrieden. Dieter Schempp wird den Moment, als die Husky zum ersten Mal wieder abhob, nicht so bald vergessen: "Da hatte ich richtig Schmetterlinge im Bauch und eine Gänsehaut. Die Husky fliegt sich super schön – und das fühlt sich besonders gut an, wenn man weiß, wie hart man daran gearbeitet hat."

Wenn alles klappt ist die Genugtuung am Ende riesengroß

Dietrich Braunschweiger pflichtet ihm bei: "Klar, es gibt immer etwas bei so einem Projekt, was besser hätte laufen können. Aber beim ersten Flug ist das vergessen. Die innerliche Genugtuung darüber, dass man alles richtig gemacht hat, ist riesengroß."

Mit der Husky hat das Degerfeld nun wieder eine hervorragende Schleppmaschine. "Sehr leicht und gleichzeitig gut motorisiert", sagt Dieter Schempp: "Das perfekte Arbeitspferd."