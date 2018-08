Albstadt Täglich am Abend ein Glas Wein

Geboren wurde Theresia Steppacher am 27. August 1928 in Altheim bei Meßkirch unter dem Mädchennamen Stumpp. Dort ist sie mit vier Geschwistern aufgewachsen, drei von ihnen sind bereits verstorben. Ihr jüngster Bruder wird sie am Geburtstag besuchen.

Nach ihrer Schulzeit arbeitete Theresia Stumpp auf einem großen Bauernhof als Magd. "30 Mark habe ich im Monat dafür bekommen", erinnert sich die rüstige Jubilarin. Auch daran, dass "ich im Jahr 1955 auf dem Tanzboden Johann Steppacher kennengelernt habe". Er stammte aus Schwandorf bei Tuttlingen, wohnte aber bereits in Tailfingen.

Das Paar heiratete bald danach und bekam die Söhne Hans 1958 und Edi zwei Jahre später. Der Ehemann und Vater starb 1999. Theresia Steppacher arbeitete in ihrer neuen Heimat als Küchenhilfe in den bekannten Tailfinger Wirtshäusern Löwen und Linde und wechselte später in die Trikotindustrie, wo sie in einigen Betrieben bis zur Rente tätig war. Nebenher war sie immer Hausfrau, die Familie lag ihr stets am Herzen. Sohn Hans bringt ihr und Bruder Edi, der bei der Mutter in der Petrusstraße wohnt, wochentags das Essen, am Wochenende kocht sie noch selbst.