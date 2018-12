Albstadt Streifzug in Europa – "zum Weinen schön"

Mit seiner CD "weit und still" geht Uli Johannes Kieckbusch in der Vorweihnachtszeit auf Tour. In sehr ruhiger, ja geradezu meditativer Art improvisiert er über europäische Weihnachtslieder – und die Kritiker überschlagen sich: "Zum Weinen schön" etwa hat die Stuttgarter Zeitung geschrieben.

Weihnachtslieder kennt jeder und doch hört sie jeder anders, zumal wenn Kieckbusch am Klavier seine beseelten Improvisationen darüber spielt. Improvisationen über Weihnachtslieder sind zwar nichts Neues, meistens werden dafür aber amerikanische Christmas-Songs als Vorbilder gewählt. Kieckbusch blieb zunächst bei seinen Wurzeln und konzentrierte sich auf das deutsche Liedgut. Mittlerweile hat er aber viele wunderschöne Weihnachtslieder aus anderen europäischen Ländern entdeckt, die er in Albstadt vorstellen will. Zu hören sind Stücke aus Deutschland, Österreich, Italien, Portugal, Frankreich, Polen und Belgien, die das Programm geradezu europäisch anmuten lassen.