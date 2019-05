Albstadt Straße zwischen Stich und Pfeffingen gesperrt

Die Straßenmeisterei musste die Strecke am Mittwochmorgen sperren, da Steinbrocken auf die Fahrbahn gerollt waren. Am Donnerstag gebe es einen Termin mit einem Geologen, der die Lage am Hang begutachten soll, erklärt Patrizia Hirt vom Landratsamt Zollernalb.

Die Straße, die die beiden äußersten Albstädter Stadtteile verbindet, darf nicht befahren werden, bis der Geologe Entwarnung gibt. Eine Umleitung wurde ausgeschildert. Sie führt durch die Tailfinger Innenstadt über die Hechinger Straße, Jahnstraße und die Pfeffinger Straße.

Das Landratsamt möchte am Donnerstagmittag genauere Informationen bekanntgeben.