Albstadt Starkes Miteinander – wie bei Schneeflocken

Albstadt-Margrethausen. Er ist gewissermaßen die erste Ortsvorsteher-Dienstversammlung des Jahres, denn Siegfried Schott aus Onstmettingen, Roland Merz aus Pfeffingen und Hubert Reinauer aus Burgfelden waren der Einladung ihres Ortsvorsteher-Kollegen Thomas Bolkart zum Neujahrsempfang in der Festhalle Margrethausen gerne gefolgt. Besonderen begrüßte Bolkart jedoch die eigentliche Protagonisten der Veranstaltung am Dreikönigstag, nämlich die Bürger von Margrethausen, die es trotz verschneiter Straßen in überwältigend großer Zahl in die Festhalle gezogen hatte. Passend zum rieselnden Schnee zitierte er die Lebensweisheit: "Schneeflocken gehören zu den zartesten Gebilden der Welt. Doch was bewirken sie nicht alles, wenn sie zusammenhalten", und machte sich stark für ein Miteinander im Ort und in der Gesamtstadt.

Für die Stadt Albstadt überbrachte Bürgermeister Udo Hollauer die Neujahrsgrüße, streifte die politischen Gegebenheiten und Herausforderungen in der Welt mit Klimawandel und Verschmutzung der Weltmeere, wobei ein Umdenken auf allen Ebenen bis hin zu jedem einzelnen Individuum notwendig sei, wie er betonte. Besondere Bauchschmerzen verspüre er, wenn er an die europäische Entwicklung mit der schicksalhaften Europawahl im Mai denke. Mit Blick auf populistische Tendenzen mahnte Hollauer an: "Inhaltslose Alternativen sind keine Alternativen." Dies gelte sowohl für die große Politik als auch für die Erfordernisse in der eigenen Stadt. Dazu bedürfe es engagierter Mitmenschen, so der Bürgermeister. Die Stadt Albstadt sieht Hollauer auf dem richtigen Weg: Die Einwohnerzahl liege bei mehr als 45 000, die Wirtschaft laufe gut, und das Haushaltsvolumen liege bei 148 Millionen Euro. Vornehmlich werde in Bildung und Betreuung investiert, denn ohne ausreichende Infrastruktur könne man keine neuen Familien in die Stadt holen.

Das Gabensäckchen für Margrethausen war eher klein geschnürt. Immerhin werden die Parkplätze hinter der Schule und beim Kloster ausgebaut, das Finden und Erschließen neuer Baugrundstücke sei aber nach wie vor schwierig.