Albstadt So ähnlich wie Pippi Langstrumpf

Albstadt. Vor einem Jahr hatten die Stadträte eine Finanzplanung der Stadtverwaltung zurechtgestutzt, die allzu bereitwillig den Grundsatz zu ignorieren schien, dass man in fetten Jahren sparen und nicht noch zusätzlich Geld aufnehmen soll. Diesmal sahen die Zahlen besser aus, die Fraktionssprecher gaben vorsichtig Entwarnung. Die erwähnten "Prioritäten" wurden angesichts merklich steigender Personalausgaben dennoch angemahnt.

Auch darüber, was Priorität genießen sollte, war man sich fraktionsübergreifend recht einig: Zuerst kommt Bildung – Schulsanierungen, Ausbau der Ganztagsbetreuung, drei neue Kindergärten, mehr Erzieherinnen –, danach alles, was geeignet ist, den Standort Albstadt wettbewerbsfähiger zu machen: die Tailfinger Technologiefabrik, der Erweiterungsbau der Hochschule in der Ebinger Gartenstraße, Breitbandausbau, Stadtmarketing und Stadtentwicklung. Die Tourismusförderung liegt der CDU seit jeher besonders am Herzen, die medizinische Versorgung den Freien Wählern und der FDP, die einen gesonderten Masterplan für Arztpraxen anregte, aber die Themen tauchten auch auf den Prioritätenlisten der anderen Fraktionen auf.

Allerdings ist ohnehin selten strittig, was gut und wichtig ist – interessant wird es stets erst bei Streichposten. Trotz sprudelnder Einnahmen kommt Albstadt kaum mit dem Geld aus, denn die Infrastruktur ist in die Jahre gekommen; Kläranlagen, Hallen, Schulen, Straßen und Wasserleitungen müssen saniert werden – gelegentlich nach Standards, welche die Albstädter selbst für überzogen halten, an denen sie aber nichts ändern können.