Albstadt Sieg führt FC Burladingen zum Triumph

Nachdem sich am Freitag bereits die SG Kettenacke/Feldhausen/Harthausen in Gruppe A und die U 19 der SG Pfeffingen/Onstmettingen/Albstadt in Gruppe A und die SF Bitz sowie Nachrücker TSV Laufen, der den eigentlich qualifizierten SV Sigmaringen, der aber an einer weiteren Teilnahme am Turnier am Samstag aus Verletzungsgründen verzichtete, ersetzte, sich für die Zwischenrunde beim Kleinen Turnier des Burger King Super-Cups in der Tailfinger Zollernalbhalle qualifizierten, folgten am Samstagnachmittag, der verlustpunktfreie TSV Frommern, der FC Pfeffingen, der Bezirksliga-Tabellenführer FC 07 Albstadt II, der FC Winterlingen, der FV Bisingen, der FC Onstmettingen, der SC Tuttlingen und der 1. FC Burladingen. Kettenacker, Bitz, Frommern und die Pfeffinger U 19 mussten allerdings nach der Zwischenrunde die Waffen strecken.

Nur ein Viertelfinalspiel wurde zu einer klaren Angelegenheit, alle anderen Partien verliefen äußerst spannend. Deutlich mit 5:0 setzten sich die Winterlinger gegen den FC Onstmettingen durch, der spätere Turniersieger Burladingen wurde seiner Favoritenrolle gegen den A-Ligisten Pfeffingen gerecht und setzte sich mit 3:1 durch, Laufen schlug Tuttlingen, das im Anschluss seinen Verzicht für das große Turnier bekannt gab, mit 3:2 und Bisingen sorgte mit dem 2:0 gegen den Lokalmatador Albstadt II für eine große Überraschung.

Im ersten Semifinale hielt Laufen gegen den haushohen Favoriten Burladingen bis kurz vor Schluss ein 1:1, ehe der TSV in der Schlussphase doch noch zwei Gegentore kassierte. Im zweiten Halbfinale ging Winterlingenfrüh mit 1:0 in Führung, doch postwendend gelang Bisingen der Ausgleich und wenig später erzielte der hochambitionierte B-Ligist noch den 2:1-Siegtreffer. Durch einen 3:1-Erfolg im Neunmeterschießen gegen Winterlingen sicherte sich Laufen den dritten Platz.