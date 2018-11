Albstadt Schon die Pflichtaufgaben gehen 2019 mächtig ins Geld

Zu den 9,8 Millionen Euro, die in den Hochbau investiert werden, kommen weitere 7,8 Millionen Euro für den Tiefbau hinzu: für Kanalisation, Breitbandverkabelung, Barrierefreiheit an den Bushaltestellen, Parkplätze und Ebinger Parkleitsystem, die Baulanderschließung – etwa am Westrand des Ebinger Wohngebiets Mehlbaum – und die nächste Etappe der Tailfinger Innenstadtsanierung. Für die Ausweisung neuer Gewerbeflächen im Lautlinger Gebiet Hirnau und im Ebinger Bildstock laufen die Bebauungsplanverfahren; der Brandschutz schlägt mit insgesamt 1,1 Millionen Euro zu Buche.

Viel Holz – ob die Mannschaft im Technischen Rathaus groß genug ist, um es zu hacken, bleibt abzuwarten; es wäre nicht das erste Mal, dass sie hinter dem Pensum zurückblieben. Aus diesem Grund ist auch noch nicht ausgemacht, dass es tatsächlich zu der Neuverschuldung in Höhe von vier Millionen Euro kommen wird, die der Haushaltsplanentwurf 2019 vorsieht. Wenn aber doch, dann würden die städtischen Schulden wieder ansteigen, und zwar um 1,4 Millionen Euro, die Differenz zwischen Neuverschuldung und vorgesehener Tilgung.

Für 2020 sieht die mittelfristige Finanzplanung einen weiteren leichten Anstieg der Schulden vor, für die Folgejahre dann ein Verharren auf einem Niveau von etwa 29 Millionen Euro. Die Investitionen fallen zumindest in der Planung ähnlich hoch aus wie 2019 – wobei Anton Reger betonte, dass man durchaus maßvoll plane und weit davon entfernt sei, den Verlockungen des Niedrigzinses nachzugeben. Auch deshalb, weil die Bauwirtschaft ohnehin schon "überfrachtet" mit Aufträgen sei.

Über den Albstädter Haushaltsplan 2019 wird am Dienstag, 13. November, der technische und Umweltausschuss, am Donnerstag, 15. November, der Verwaltungs- und Finanzausschuss beraten. Vom Montag, 19. November, an sind die Ortschaftsräte mit ihm beschäftigt; verabschiedet wird er am Donnerstag, 13. Dezember.