Albstadt Schlechtes Pflaster für Albstadt

noch schwerer als die Niederlage wiegt allerdings die Verletzung von Sebastian Dahlke, der zusammen in die Albstädter Defensive gerückt war, da Armin und Andreas Hotz privat verhindert waren: Der Blondschopf musste nach einem Zweikampf kurz vor der Halbzeit mit Verdacht auf Wadenbeinbruch ausgewechselt werden. Schon vor der Partie hatte Keeper Mario Aller (Bänderverletzung im Knöchel) passen müssen für ihn stellte sich Chris-Ian Leitenberger aus der U23 zwischen die Pfosten.

Die rund 300 Zuschauer erlebten sahen eine stürmische Anfangsphase des Gastgebers von der Ostalb, dieAlbstadt aber zunächst schadlos überstand. Erst nach 26 Minuten nutzen die Dietterle-Schützlinge eine Unaufmerksamkeit des FC 07 im Mittelfeld. Timo Zimmer eroberte den Ball und spielte in die Schnittstelle auf Daniel Nietzer. Aus abseitsverdächtiger Position umspielte dieser FC 07 Torhüter Chris Leitenberger, und schob zum 1:0 (26.) für die Gastgeber ein. Erst nach 30 Minuten konnten sich die Gäste aus Albstadt vom Druck der Gastgeber befreien, und die Partie ausgeglichener gestalten. Die erste gute Torchance hatte der FC 07 aber erst kurz vor der Halbzeit. Nach Foul an Pietro Fiorenza schlenzte Philipp rumpel den fälligen Freistoß aus 25 Metern knappp rechts am Tor vorbei. (42.).

Die Blauweißen aus Albstadt kamen wie verwandelt aus der Kabine. Mit einem wahren Sturmlauf wurde der Gastgeber in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit regelrecht überrascht. Coach Alexander Eberhart hatte seine Anfangsformation auf eine Dreierkette umgestellt, und brachte mit Mathias Endriß einen weiteren Offensivspieler. Dies zeigte gleich Wirkung: Keine Minute war gespielt, als Akin Aktepe aus dem Mittelfeld auf Pietro Fiorza passte und dieser aus kurzer Distanz zum vermeintlichen 1.1 für die Gäste einschob Aber das Tor wurde wegen einer angeblichen Abseitsstellung nicht anerkannt. Doch keine zwei Minuten später fiel dann doch das 1:1 für die Blau-Weißen: Ein Eckball von der rechten Seite von Rumpel, köpfte Marco Sumser aus kurzer Distanz zum 1:1 ein (48.).