Albstadt Rizan Haji kämpft sich durch

Albstadt-Tailfingen. Eigentlich ist es ein großer Zufall, dass sich Rizan Haji und Markus Conzelmann Ende 2017 kennengelernt haben: Haji arbeitete gerade als Küchenhilfe im Gasthof "Linde" in Onstmettingen, als Conzelmann an der Küche vorbei lief und mit dem damals 17-jährigen Flüchtling ins Gespräch kam. "Eigentlich will ich eine Ausbildung in einer Druckerei machen", habe Haji ihm erzählt – völlig unwissend darüber, dass er gerade den Inhaber und Geschäftsführer der Tailfinger Druckerei "Richard Conzelmann Grafik und Druck" vor sich hatte.

Sofort bot Conzelmann Haji ein Praktikum in seiner Firma an, dass der gebürtige Iraker einige Wochen später absolvierte. Anschließend bewarb er sich gleich um eine Ausbildungsstelle für das neue Lehrjahr.

Conzelmann versteht es, wenn andere Firmen sagen: "ich lass es lieber"