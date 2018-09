Albstadt Recycling wird beim ihm zur Kunstform

Bestimmte Lichtkreationen unterliegen Moden – so war vor zwei Jahren ein Baumstamm mit integriertem Licht der Renner bei der Einrichtungskundschaft von Bernd Walz. Bei anderen Modellen dürfte der Absatz jahreszeitabhängig sein – das Straußenei mit den eingeritzten Sternen eignet sich besonders gut als stimmungsvolle Illumination an kalten Winterabenden. Beleuchtete Jacky-Flaschen mit Scharnieren zum Öffnen des Flaschenhalses kommen bei den Jungen sehr gut an, desgleichen das zum LED-Träger umfunktionierte Skateboard. Es gibt auch Kunden, die das Material selbst mitbringen – Walz erinnert sich an einen, der seine alte Gitarre in eine Lampe umbauen lassen wollte.