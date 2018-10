Albstadt-Ebingen. Jetzt oder nie: Beim #rapundso-Contest am Freitag, 26. Oktober, ab 18 Uhr in der Diskothek Tropicana treten junge Rapper gegeneinander an. Zu gewinnen gibt es einen Musikvideo-Dreh, und außerdem darf die Siegerin oder der Sieger am 8. November vor dem bekannten Rapper Curse auftreten. Auch die JamSession und "Out4Fame" sind an diesem Abend dabei. Die Veranstaltung ist offen für alle ab 16 Jahren. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist Information im Rathaus unter Telefon 07431/160-12 04 sowie an der Abendkasse zum Preis von sieben Euro, ermäßigt fünf Euro.