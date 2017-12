Albstadt Premiere übertrifft alle Erwartungen

Albstadt-Onstmettingen. Nicht enden wollender begeisterter Applaus und ein strahlender Musikdirektor Sebastian Rathmann – so die Stimmung in der Festhalle am Samstagabend. "Ich bin rundum glücklich, mit den Solisten, mit einem tollen Publikum und meinen Musikern im MVO-Spitzenorchester, es ist ein Traum, hier zu arbeiten", so Rathmann. Vorsitzender Norbert Metzger hatte drei Stunden zuvor gesagt, mit der Winter-Gala 2017 habe die neue Konzertreihe Premiere; jährlich bekomme diese ein anderes Motto: "Die Schwäbische Alb ist einzigartig, bunt und voller Faszination, im Winter voller Zauber."

Das Große Orchester mit 56 Musikern eröffnete den Abend ausdrucksstark mit dem fulminanten Stück "The Eagle’s Flight" von James Curnow und einem sprühenden Finale. Erstmals auf der Bühne stand Tenor Gunnar Schierreich mit "Ach wie so herrlich zu schau’n" aus der Operette "Eine Nacht in Venedig". Mit "Lied an den Mond" aus der Oper "Rusalka" folgte Sopranistin Carla Thullner. Sie stammt aus Onstmettingen, er aus Ebingen. Beide sind weit über die Grenzen Albstadts hinaus bekannt. Sie verpassten der Winter-Gala mit einprägsamen Gesangsstücken bei hochkarätigen Konzertstücken sinfonischer Blasmusik das Glanzlicht. Gemeinsam traten die Solisten erstmals mit dem wunderbaren "Bess you is my Woman" oder "Du bist meine Frau" aus der Oper "Porgy and Bess" von George Gershwin auf.

Ihnen folgte das Jugendorchester mit 25 Spielern, ebenfalls unter der Regie von Sebastian Rathmann. Durch deren Programm, welches mit dem klangvollen Medley "Adele in Concert" sehr gut begonnen wurde, führte Christine Sauter. Bei "From Grease!", einer Geschichte um die erste Liebe, wippten beim Rock’n’Roll viele Besucher in der Festhalle mit. Mit der populären Ballade "Hallelujah!" als Arrangement von Michael Brown unterstrichen die Nachwuchsmusiker ihren hohen Leistungsstand. Für den begeisternden Applaus spielten sie als Zugabe "Merry Christmas Darling".