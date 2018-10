Albstadt Pokal-Schwung hält nicht lange

Albstadt erholte sich danach aber etwas und kam nach 37 Minuten selbst zur ersten guten Gelegenheit durch einen Drehschuss von Marco Sumser aus 18 Metern, den aber TSV-Goalie Philipp Pless parierte. So ging es mit einer 2:0-Führung der Gastgeber in die Halbzeit. Doch die Gäste von der Zollernalb hatten sich noch längst nicht aufgegeben. Die Nullsiebener kamen engagiert aus der Kabine und hätten nach 55 Minuten den Anschlusstreffer machen müssen, als Philipp Rumpel einen feinen Pass in den Lauf von Andreas Hotz spielte, der alleine Richtung Essinger Tor marschierte und abzog; doch der starke Pless verhinderte mit einer Fußabwehr das 1:2.