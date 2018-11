Albstadt Päckchen aus Ebingen

35 liebevoll gepackte Päckchen wurden der Aktion "Weihnachtskonvoi – Kinder helfen Kindern" übergeben. Die Päckchen werden in ländlichen Gebieten von Bulgarien, Moldawien, Rumänien und der Ukraine an bedürftige Kinder verteilt, denn auch die Augen der Kinder dort sollen an Weihnachten leuchten. Bei dieser Aktion erfuhren die Kinder aus Ebingen, dass es ihnen selbst Freude macht, anderen Freude zu bereiten.

Am Donnerstag, 29. November, wird der Truck ab 18.30 Uhr vor der Stadthalle Sigmaringen offiziell verabschiedet und auf die Reise geschickt. Auf der Facebook-Seite des "Round Table 162 Sigmaringen" gibt es täglich Bilder, Standorte und Informationen aus Bulgarien zu entdecken.