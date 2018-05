Albstadt Ohne Bereitschaftsleiter keine Einsatzdienste

Besser sieht es laut Axel Boss, dem Vorsitzenden des Ortsvereins, bei den "Helfern vor Ort" (HvO) aus, die unter der Regie von Jürgen Serif und Andreas Hermann an 145 Einsätzen beteiligt waren. Der Wermutstropfen: Seit die Malteser Rettungswache in der Goethestraße geöffnet hat, werden die "Helfer vor Ort" nur noch nachts alarmiert oder wenn der Malteser-Wagen unabkömmlich ist. Misslicherweise, so Boss, seien die Fahrer der Malteser nicht immer ortskundig, und deshalb habe es schon mehrmals Probleme bei der Anfahrt gegeben – die "Helfer-vor-Ort" wären im Zweifelsfall schneller vor Ort gewesen.

Es gab auch Positives zu berichten. Bei Blutspendeterminen und Altkleidersammlung war, wie Schriftführerin Evelyn Faak verlauten ließ, der Zuspruch groß, und die Versuche, das Jugendrotkreuz wiederzubeleben, waren von Erfolg gekrönt. Die Kooperation mit der Sanitäts-AG der Schillerschule läuft gut; einmal im Monat schauen Bereitschaftsmitglieder an der Schule vorbei und veranstalten Übungen in Theorie und Praxis, die anspruchsvoll, aber beileibe nicht so schwer sind, wie sie vielleicht aussehen. Die Schüler lernen unter anderem die Reanimation, die stabile Seitenlage und die verschiedenen Methoden, eine Wunde zu verbinden.

Auch der Bastelkreis ist mit dem vergangenen Jahr zufrieden. Es wurde jede Menge Marmelade gekocht, Plätzchen gebacken und – natürlich – gebastelt. Den Kassenbericht präsentierte Andrea Schlagenhauf; die Grüße der Ortsverwaltung überbrachte Ortschaftsrätin Ulrike Münster und die des Verbandes die stellvertretende Kreisbereitschaftsleiterin Heike Rau, die sich sehr erfreut über die Erfolge der Onstmettinger Jugendarbeit zeigte.