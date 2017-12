Albstadt Neues Zuhause für Tiger und Hase

Doch auch die anderen Instrumente kommen zu ihrem Recht; das Spektrum reicht vom Querflötenduo über die Oboe – in diesem Rahmen eine Premiere – bis zum Trio von Trompete, Posaune und Schlagzeug. Natürlich darf das Klavier nicht fehlen – und das Publikum ist zum Mitmachen aufgerufen.

Die Geschichte, die Musikschulleiterin Maritta Beuchel diesmal erzählt, stammt von Klaus John und handelt von zwei kleinen, verzweifelten Stofftieren – Tiger und Hase – , die sich kurz vor Heiligabend auf einer Mülldeponie kennen lernen: Beide sind von ihren Besitzern weggeworfen worden. Gemeinsam machen sie sich auf die abenteuerliche Suche nach einem neuen Zuhause. Die kleinen Zuhörer erfahren eine Menge über die wahre Bedeutung des Weihnachtsfests; das für sie so wichtige Thema "Geschenke" erscheint auf einmal in einem anderen Licht: Für Hase und Tiger spielen Geschenke keine Rolle, was sie brauchen, ist ein Zuhause – auch mit Kakao- und Plätzchenduft, vor allem aber mit Menschen, bei denen man sich sicher und geborgen fühlen kann und von denen man geliebt wird, obwohl man nicht perfekt ist.

Doch der Weg dorthin ist weit, und die beiden brauchen viel Mut, eine große Portion Glück und natürlich einen Freund, damit am Ende doch noch alles gut wird.