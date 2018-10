Albstadt Mit neuem Album

Albstadt-Ebingen. "Steine werfen, Asche säen" – so heißt das neue Album von Sänger und Songwriter Tobias Conzelmann, das er am Sonntag, 21. Oktober, ab 18 Uhr in der Ebinger Martinskirche performen wird. Die bis auf eine Ausnahme ausschließlich deutschsprachigen Lieder haben tiefgründige, zum Teil auch provokante Texte zu Gesellschaft und Politik und wurden alle von Conzelmann selbst geschrieben.