Albstadt Mariaberg schafft eine neue Einrichtung

Albstadt-Ebingen (key). Den Weg für eine neue Albstädter Einrichtung von Mariaberg hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung geebnet und einstimmig die nötige Änderung des Bebauungsplans Kastanienstraße auf den Weg gebracht: Neben der Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie soll ein Zentrum für junge Menschen in Gestalt eines "Wohnangebotes mit rehabilitativem Charakter" entstehen, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Außerdem soll die Tagesklinik erweitert werden – all das auf dem Gelände des inzwischen abgebrochenen Pfarrhauses in der Schillerstraße 41.