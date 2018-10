Albstadt Magie liegt in der Sommernachtsluft

Albstadt-Tailfingen. Die Stadt der Lichter gewinnt immer mehr Glanz dazu: In der zwölften Tailfinger Lichternacht war es der eben erst fertige Wassertisch zwischen dem "Café am Markt" mit seinem beleuchteten Dachgiebel und der Sparkasse, dessen Fontainen in bunten Farben sprudelten: ein Schauspiel, das alle Umstehenden faszinierte und einen neuen Anziehungspunkt auf dem Rundgang markierte.

Tausende Besucher waren unterwegs zwischen der Adlerstraße, der Hechinger Straße, dem Maschenmuseum – die Wasenstraße davor wird als nächste saniert – sowie dem CVJM-Gebäude in der Kronenstraße und der Straße Am Markt. In der gesamten Innenstadt strahlten bunte Lichter und loderten Schwedenfeuer in den eisernen Körben vor den Geschäften, in denen die Besucher – trotz des fast sommerlich warmen Wetters – schon die Besonderheiten der kommenden Mode-Saison durchstöberten. Nicht wenige verließen die Läden mit prall gefüllten Einkaufstaschen.

Nicht weniger zu tragen hatten oft jene, die beim CVJM in der Kronenstraße vorbeischauten, denn der Bücherflohmarkt war wie immer überreich bestückt und füllte Tische sowie die Regale an vier Seiten des großen Kellerraumes. Oben machten es sich alle gemütlich, denen der Trubel in der Adlerstraße zu groß war, um bei Speis und Trank zu plaudern. Auch Andreas Hartmann, der neue Pfarrer der Pauluskirchengemeinde, war mit seiner Familie da und nutzte die Gelegenheit, seine Gemeindeglieder kennenzulernen.