Albstadt Luftangriff auf Ebingen jährt sich zum 75. Mal

Während des Kriegs hatten die Ebinger Kinder immer wieder ein in Friedenszeiten unbekanntes Spiel gespielt: "Silbervögel zählen". Angst hatten sie keine, und auch die Erwachsenen hatten sich im Lauf der Kriegsjahre einen lässigeren Umgang mit Luftalarmen angewöhnt: Die alliierten Flugzeuge pflegten ihre Bombenlast offenbar nicht über schwäbischen Kleinstädten abzuwerfen, sondern suchten sich lohnendere Ziele.

Doch am 11. Juli 1944 kam alles anders. Gegen 13.40 Uhr tauchten aus Südosten acht amerikanische Bomber auf und gingen plötzlich zum Angriff über. Die ersten Treffer bekam der Bahnhof ab, wenige Sekunden später folgten weitere Detonationen in der Rathaus- und der Marktstraße. Der Kirchengraben und die damalige Hindenburgstraße – heute Gartenstraße – wurden in Trümmer gelegt, Rathaus, Martins- und Kapellkirche sowie mehrere Fabriken schwer beschädigt; von der westlichen Altstadt zog sich die Schneise der Verwüstung den Hang hinauf in Richtung Raidental, Kälberwiese und Katzenbuckel.

Wie sich viele Jahre später herausstellte, war Ebingen Opfer eines üblen Zufalls geworden. Der Geschichtslehrer Franz Leitermann stellte um die Jahrtausendwende intensive Recherchen an, erhielt Zugang zum Archiv der US-Luftwaffe in Maryland und gelangte zu einem verblüffenden Ergebnis: Die Bomberbesatzungen, die Ebingen verwüsteten, wussten mit großer Sicherheit nicht einmal, wie die Stadt hieß. Sie gehörten zur 715. Bomberschwadron der 2. Luftdivision der 8. US-Luftflotte und waren am Morgen des 11. Juli in Seething in der englischen Grafschaft Norfolk gestartet und in der dritten Welle eines 1176 Maschinen starken Bomberschwarms nach Deutschland geflogen, um München anzugreifen. Indes hingen an diesem Tage dicke Wolken über Süddeutschland, welche die Navigation erschwerten. Die Schwadron dürfte schon auf dem Hinflug Sicht- und Funkkontakt zu ihrem Geschwader verloren haben.