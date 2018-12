Albstadt Licht an

Licht wird vor allem dort gebraucht, wo es dunkel ist. Da mutet es schon ein bisschen seltsam an, wenn jemand die Rollläden herunterlässt und sich dann beklagt, dass jemand die Lampen einschaltet. So geschehen im übertragenen Sinn in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Albstadt. Hatte CDU-Fraktionschef Roland Tralmer noch öffentlich angemahnt, doch wieder mehr Diskussionen in die öffentlichen Teile der Sitzungen zu verlegen, monierte die Verwaltung im nichtöffentlichen Teil, dass der Schwarzwälder Bote trotzdem über jene nichtöffentlich diskutierten Themen berichtet. Und sich dabei der Informationen bedient, welche die Stadt erst einmal für sich behalten wollte. Wobei es mit erheblicher Mühe verbunden ist, sich diese zusammenzusuchen – etwa mit Hilfe solcher Stadträte, die ebenfalls mehr Offenheit für geboten halten.