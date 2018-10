Albstadt Lesemuffel haben es schwerer im Leben

Pongs macht deutlich, warum Kindern zu Hause und in der Schule vorgelesen werden sollte und warum sie zu Hause Bücher vorfinden sollten. Gerade im digitalen Zeitalter ist gute Lesefähigkeit wichtig für die ganzheitliche Entwicklung eines Kindes, damit es sich in der Schule und im späteren Leben einfacher zurechtfindet. Eltern sollten dabei Vorbilder sind, weiß Pongs, der die Bedeutung des Lesens für die kognitive, emotionale und sprachliche Entwicklung eines Kindes herausstellt und zeigt, wie man selbst Lesemuffel zum Lesen und Schreiben begeistern kann.

Armin Pongs hat Psychologie, Soziologie und Politikwissenschaften studiert und ist Autor mehrerer Bestseller. Er war Dozent an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen, Projektleiter im Bundesministerium für Bildung und Forschung und Herausgeber der Schriftenreihe: "Was können wir wissen? Was dürfen wir hoffen? Was sollen wir tun? – Der demografische Wandel und die Zukunft unserer Gesellschaft." Seit 2007 schreibt er Kinderbücher und hat als Vorleser mehr als 1200 Grundschulen in ganz Deutschland besucht. Seine Erfahrungen haben ihm bei der Ausarbeitung eines nachhaltigen Lesekonzeptes geholfen, das er Lehrern und Eltern auf Anfrage gerne zur Verfügung stellt.

Der Eintritt zum Vortrag ist frei, Spenden sind willkommen.