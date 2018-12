Albstadt Unfall: Autos kollidieren vor Sperrung in Lautlingen

Direkt an der Polizeiabsperrung vor dem Gasthaus Krone in Lautlingen kam es jedoch zu einem weiteren Unfall; hier stießen ein Geländewagen und eine Limousine zusammen. Zum Hergang dieses Unfalls konnte die Polizei am Abend noch keine Angaben machen.

Die beiden Fahrer blieben unverletzt.

Die Feuerwehr war im Einsatz um die auslaufenden Flüssigkeiten aufzufangen. Die Fahrzeuginsassen wurde vom Rettungsdienst untersucht.