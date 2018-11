Albstadt Kurzweilige Feier für alle über 70

Die Musikkappelle Frohsinn unter der Leitung von Reiner Hagg eröffnete die Seniorenfeier mit flotten Weisen und brachte gute Stimmung in die Schloss-Scheuer. Derweil ließen sich die Gäste Kaffee und Kuchen, gespendet von zahlreichen Bürgern, schmecken. Pfarrer Tilo Hess von der evangelischen Kirche und Diakon Michael Weimer von der katholischen Kirche sprachen zu den Senioren. Die Kirchensinger unter der Leitung von Sigrun Pfeil sangen unter anderem das Ave Maria mit einem Solo von Klaus Buck, ehe alle gemeinsam den Klassiker "Ein Loch ist im Eimer" schmetterten.

Hans-Erich Vosseler zeigte mit viel Humor auf, wie sich die Sprache verändert hat. Was früher das "Weartigshäs", also die Alltagskleidung war, sei heute "Streetwear", sagte er. Doch wenn in der Strickerei der Stoff von den Nadeln falle, heiße es heute noch im schönsten Schwäbisch: "Do hots da Sack na."

Weiter ging es im Programm mit einem Sketch, vorgetragen von einem Duo des TSV Meßstetten, bevor das Vesper serviert wurde. Juliane Gärtner freute sich ganz besonders, dass die Vereine zusammenhielten und mit ihrer Teilnahme an der Seniorenfeier den Gemeinsinn förderten. Sie dankte dem bewährten Bewirtungsteam, namentlich Eugen Alber, Sabine Pfuhl, Ayhan Pesket, Maria Rauer, Carola Krautter, Ria Müller und Dietlinde Hofmann – jenen, die hinter den Kulissen ihr Bestes geben, damit die Gäste gut versorgt sind. Als Anerkennung überreichte sie ihnen ein kleines Präsent.