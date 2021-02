Albstadt Kranke Eschen kommen weg

Während der Dauer der Sperrung, also am Dienstag und Mittwoch, wird der Verkehr zwischen Balingen und Ebingen in beiden Richtungen über Dürrwangen, Stockenhausen Zillhausen, Pfeffingen, Margrethausen und Lautlingen umgeleitet. Die Sperrung betrifft auch den Busverkehr; die Linie 7614 der RAB wird ebenfalls über die Umleitungsstrecke umdirigiert, was bedeutet, dass am Dienstag und Mittwoch die Bushaltestellen in Laufen nicht bedient werden können. Fahrgäste, die nach Laufen wollen, werden gebeten, auf den Zug auszuweichen. Ebenfalls nicht angefahren wird die Lautlinger Bushaltestelle "Auf Steingen" und die Bushaltestelle "Franziskanerstraße" in Dürrwangen.