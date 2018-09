Albstadt Kräftiger Rückenwind aus Stuttgart

Albstadt. Es war bereits der zweite Besuch in diesem Jahr, den Lucha Albstadt abstattete – erst Anfang August hatte er seine Visitenkarte im Kaffeewerk Zollernalb der Lebenshilfe abgegeben. Diesmal machte er auf der Fahrt vom heimischen Oberschwaben in die Landeshauptstadt Zwischenstation im Krankenhaus und ließ sich von Landrat Günther Martin Pauli sowie Vertretern von Klinikumsleitung und Ärzteschaft den Standort der geplanten Zen­tralen Notaufnahme zeigen, die bis 2021 in den Räumen der früheren Wäscherei und Küche entstehen soll. Die Kosten dieser Zentralen Notaufnahme werden mit 6,2 Millionen Euro veranschlagt. Hinzu kommen knapp drei Millionen für zusätzliche Räume der neuen, zentralisierten Krankenpflegeschule und sonstige Umbauarbeiten.

Als die Pläne für Albstadt erstmals in Stuttgart bekannt wurden, soll das Sozialministerium sich geweigert haben, die Sanierung eines Krankenhauses zu bezuschussen, das in zehn oder 15 Jahren vielleicht nicht mehr gebraucht wird. Das muss eine Weile her sein; bei seinem gestrigen Gastspiel schlug der heutige Minister einen ganz anderen Ton an. Lucha bekannte sich zum einen vorbehaltlos zur Zentralisierung der klinischen Krankenversorgung. Die Zeiten, in denen er wider besseres Wissen für den Erhalt kleiner und peripherer Krankenhäuser votiert habe, lägen weit zurück. Zum anderen aber, und das wollten die Albstädter hören, dürften in der Interimszeit keine Abstriche von den Versorgungsstandards gemacht werden. "Wenn die Leute sich nicht mehr angemessen versorgt fühlen, dann sind wir es, die ein Problem haben."

Gerade weil die Investitionen in Albstadt nicht für die Ewigkeit gedacht seien, müssten sie möglichst bald über die Bühne gehen, forderte der Minister und wollte wissen, ob die für Planung und Bau veranschlagte 30-Monats-Frist bereits angelaufen sei. Wie er erfuhr, wird sein Haus im kommenden Monat den Förderantrag erhalten. Im März 2021 sollen die Baumaßnahmen abgeschlossen sein. Also tickt seit kurzem die Uhr.