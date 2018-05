Albstadt Keine Angst vor dem Internet

Albstadt-Onstmettingen. Die Bilanzsumme ist von 135 auf 143 Millionen Euro gestiegen – das sind 5,3 Prozent Plus – , das Kundenkreditvolumen von 61,5 auf 65 Millionen – 5,6 Prozent Plus –, das betreute Kundenvolumen von 228 auf 253 Millionen Euro – elf Prozent Plus – und die Zahl der Kunden um immerhin 1,7 Prozent von 5467 auf 5555. Letzteres ist umso bemerkenswerter, da Onstmettingen keine 5000 Einwohner hat und die Onstmettinger Bank nicht im fremden Revier wildert: Geworben wird ausschließlich in Onstmettingen; die Kundschaft aus benachbarten Ortschaften oder Gemeinden verdankt man dem guten Ruf und der Mund-zu-Mund-Propaganda.

Auch die Mitgliederzahl ist gestiegen, und zwar von 3866 auf 3934 – die 4000 kommt in Sicht; vor 16 Jahren lag die Mitgliederzahl noch bei 3000. Die Mitglieder werden natürlich nicht alle am 22. Juni zur Generalversammlung kommen; denen, die der Einladung in die Turn- und Festhalle Folge leisten, wollen die Vorstandschefs Dieter Boss und Armin Schmid die Auszahlung einer dreieinhalbprozentigen Dividende und eines Jubiläumsbonus von 0,5 Prozent vorschlagen – die Onstmettinger Bank wird 125 Jahre alt. 110 197 Euro werden ausgeschüttet; das sind 44 Prozent des Bilanzgewinns.

Dass der niedriger ausfiel als 2016, ist der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank geschuldet. Die Einbußen beim Zinsgeschäft wurden durch Provisions- und Mieterträge immerhin teilweise kompensiert; die Onstmettinger Bank will an ihrer Diversifizierungsstrategie weiter festhalten, solange die Niedrigzinsphase andauert – also auf unbestimmte Zeit. In Bisingen, wo sie ein Wohn- und Geschäftshaus mit acht Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten besitzt, wird sie weitere Immobilien erwerben und vermieten.