Albstadt Junge Talente singen die Songs der Stars

Albstadt-Ebingen. Zum Ende der jungen Kulturwoche #kulturundso erwartet die Musikfreunde am Samstag, 10. November, ab 18 Uhr ein besonderes Popkonzert im evangelischen Gemeindehaus Spitalhof unter dem Titel "#Popmachtspass #Zuhören#Mitsingen feat. The Livin’ Stones". Die Popklasse der Musik- und Kunstschule Albstadt und ihre Gesangslehrerin Lisa Livingston haben ein Programm für Popmusikfans jedes Alters vorbereitet mit Songs unter anderem von Beyoncé, Tim Bendzko, Sarah Connor, Mick Jagger, Christina Stürmer und Zedd. Aus der Gesangsklasse von Lisa Livingston sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Sängerinnen hervorgegangen, die sich unter anderem mit Popmusik eine große Fangemeinde in Albstadt ersungen haben, darunter Lea-Katharina Scherl, Bettina Letsch, Lara de Meo und Sarah Adelmann.