Albstadt Im Galopp durch die Welt

Beim Abschiedsfest am Lagerfeuer schläft Gino ein, und im Traum reist er anstelle der Familie mit dem Freund – zunächst in die Arktis. Siskia Heim stellt "Das Land der großen Bären" dann in Tönen vor. Der Vortrag der Solistin ist nach der Ouvertüre voller südländischer Romantik das zweite Musikstück, das erklingt.