Albstadt IG Metall gibt sich vor der Tarifrunde zuversichtlich

Weitere zentrale Forderungen, die ebenfalls die Zukunftssicherung der Unternehmen betreffen, sind die nach Investitionen in neue Technologien und der Weiterbildung der Mitarbeiter, die damit einhergehen müsse. Nur so könnten Unternehmen und Arbeitnehmer gemeinsam Krise und Transformation überstehen. Die erste Runde der Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft und von Südwestmetall soll am 16. Dezember über die Bühne gehen.

Klaus Peter Manz, der zweite Bevollmächtigter und Kassierer der IG Metall Albstadt, vermeldete in seinem Finanzbericht einen Anstieg des Kassenstands. Der Grund: Die Ausgaben seien 2020 deutlich geringer ausgefallen als geplant, weil die meisten Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten. In einigen Firmen seien Ergänzungs- und Zusatztarife sowie ein Verzicht auf Sonderzahlungen vereinbart worden, um Beschäftigung zu sichern. Die Pandemie erschwere die Arbeit enorm und sorge für zusätzliche Herausforderungen. Indes, so Michael Föst, habe sich gerade in dieser Situation gezeigt, dass die IG Metall Albstadt flexibel, gut organisiert und handlungsfähig sei. "Einer erfolgreichen Tarifrunde steht somit nichts im Weg."