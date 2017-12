Albstadt HSG hofft auf eine Überraschung

WÜRTTEMBERGLIGA SÜD TSV Wolfschlugen – HSG Albstadt (Samstag, 20 Uhr Sporthalle beim Sportzentrum in Wolfschlugen). Nach dem spielfreien Wochenende zuletzt geht es für die HSG Albstadt in den letzten beiden Spiele der Vorrunde und in diesem Jahr. Zunächst steht am Wochenende der schwere Gang zum Tabellenzweiten TSV Wolfschlugen an, der vom ehemaligen Albstädter Trainer Markus Stotz gecoacht wird.