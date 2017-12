Die Firma Emil Löffelhardt mit Sitz in Fellbach und einer Filiale in Lautlingen hat je 6000 Euro an die Hospizgruppe Albstadt sowie an die Hospiz-Initiative Fichtelgebirge gespendet. Übergeben wurde der Betrag von Rainer Rommel, Geschäftsführer Emil Löffelhardt (von links) an Gertrud Mews-Korell, Vorsitzende des Fördervereins, und Regina Birk von der Einsatzleitung; ganz rechts Sabine Bachmann, Geschäftsführerin Emil Löffelhardt. Foto: Privat