Albstadt Freunde der Berge wollen wieder hoch hinaus

Ein Ausbildungswochenende für Skitourenanfänger und Neueinsteiger ist ebenso geplant wie ein Kurs für Erste Hilfe in den Bergen und ein weiterer, der Kenntnisse der Selbst- und Kameradenhilfe beim Klettern vermittelt. Im alpinen Grundkurs erwerben Alpinisten Grundkenntnisse von Ausrüstung, Tourenplanung, Gehen im weglosen Gelände und alpinen Gefahren. Ein Eiskurs schließt das Grundprogramm der Ausbildung ab. Die Teilnahme an diesem Kurs ist Bedingung für die Teilnahme an Hoch- und Eistouren – und da manches mit der Zeit in Vergessenheit gerät, gibt es noch einen Auffrischungskurs für Hochtourengeher.

Auf Kletterer – Einsteiger und Fortgeschrittene – wartet eine Reihe von Kursen verschiedener Schwierigkeitsgrade. Drei Sportkletterkurse "von der Halle an den Fels" und weiterführende für Sportkletterer finden parallel statt.

Von Januar bis Mitte Mai stehen Skitouren verschiedener Schwierigkeitsgrade an, unter anderem mit dem CAF Chambéry im Gebiet des Massiv Aiguilles Rouges. Ein Schmankerl für Schneeschuhgeher verspricht eine anspruchsvolle Tour rund um das Westfalenhaus im Sellrain zu werden. Das Sommerprogramm beginnt in der zweiten Maihälfte mit leichten und anspruchsvollen Bergwanderungen, Hoch- und Eistouren, unter anderem in der Silvretta, im Stubaital, den Urner Alpen, im Berner Oberland und im Zillertal. Auf die Mountainbiker warten Touren im Brandner Tal und Montafon. Die Freunde des CAF Chambéry besuchen 2018 Albstadt und erleben die Alb und das Donautal.