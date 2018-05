Albstadt Hitzeflirren und Hummelflug

Albstadt-Burgfelden. Bereits mit den ersten Tönen dürfte dem Publikum klar gewesen sein, was es in den nächsten Stunden erwartete: ein äußerst engagiertes, lebendiges Musizieren – äußeres Zeichen dieses Engagements ist allein schon, dass die Ludwig Chamber Players ihr Programm stehend absolvieren; nur der Cellist sitzt, und der Kontrabassist verharrt in halb sitzender Position.

Den Anfang machte die Ouvertüre der Oper "Ruslan und Ludmilla" von Michael Glinka, ein Werk, das reichlich Gelegenheit bietet, durch Virtuosität und musikalische Schmissigkeit zu glänzen. Es ist eigentlich für großes Orchester geschrieben, aber die Bearbeitung für Kammerensemble – zwei Violinen, Bratsche, Cello und Kontrabass sowie Horn, Fagott und Klarinette – wirkt mehr als nur überzeugend. Die Verschlankung des Klangs bringt es mit sich, dass man Einzelheiten wahrnimmt, die im Tutti-Spiel des Orchesters oft untergehen. Als Kammerensemble spielen die Ludwig Chamber Players ohne Dirigent – umso erstaunlicher ist die absolute Präzision des Zusammenspiels.

Martin Seidler vom Südwestrundfunk sorgte als Moderator für den Kontakt zum Publikum und versäumte es nicht, sich des Wohlwollens der Zuhörer mit einer Fülle von Komplimenten zu versuchen. Er las Texte russischer Autoren, vor allem von Alexander Puschkin, und zwar mit lebendiger Darstellungskunst – nur an einigen Stellen fragte man sich, ob es nicht bessere Lösungen gegeben hätte, nämlich dort, wo die Musik als klangliche Folie des gesprochenen Wortes diente. Da wusste man nicht so genau, wem man nun intensiver zuhören wollte, der Musik oder dem Text – und im schlimmsten Fall kam weder das eine noch das andere zu seinem Recht.