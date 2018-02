Albstadt Großes Interesse an Stadtentwicklungskonzept

Die Aufgabe, vor den rund 100 Zuhörern die Leitlinien und wichtigsten Ergebnisse des Konzepts zu skizzieren, war naturgemäß den "Geburtshelfern" zugefallen, also Alfred Ruther-Mehlis und Heidrun Fischer vom In­stitut für Stadt- und Regionalentwicklung an der Hochschule Nürtingen-Geislingen. Auch in Albstadt steht die Bevölkerungspyramide auf dem Kopf; ob sie sich tatsächlich im Begriff ist, sich in eine Eieruhr zu verwandeln, wie Oberbürgermeister Klaus Konzelmann in seiner Begrüßungsansprache prognostizierte, muss sich erst noch zeigen – aber dieses Phänomen ist nicht "Albstadt-spezifisch".

Andere schon: Ruther-Mehlis hob zum einen die "erstaunliche Vielfalt", sprich: die exemplarisch dezentrale Struktur Albstadts hervor, welche die Kommunalpolitik permanent zwingt, die Partikularinteressen der Stadtteile mit der Notwendigkeit der Zentrumsbildung in Einklang zu bringen. Und er erwähnte als zweites Spezifikum das Erbe der Textilindustrie, die Industriebrachen, die man je nach Blickwinkel als Last oder als Chance sehen mag: Ruther-Mehlis zieht natürlich die zweite Option vor und sprach vom "großen Innenentwicklungspotenzial" – so kann man es auch nennen.

Wer unter diesen Umständen Albstadt weiterentwickeln möchte, kommt an diesen Spezifika nicht vorbei. Einerseits braucht jeder Ortsteil seine Infrastruktur, seinen Anteil an Geschäftsleben, Arbeitsplätzen, Wohnraum Schule, Sport und Kultur – andererseits geht es nicht ohne Arbeitsteilung: Auf der großen Albstadtkarte, die hinter Ruther-Mehlis auf die Leinwand projiziert war, stand bei Onstmettingen "Natur" und "Tourismus", neben Tailfingen "Sport" und "Wirtschaftsstandort Talgang", rechts von Truchtelfingen "Vereinsgemeinschaft", über dem Eyachtal "dörflich, ländlich, grün" und neben Ebingen "Das Zentrum", "Bildung" und "Einkaufen" – so mancher wird es mit gemischten Gefühlen gelesen haben, aber die beiden Nürtinger sagen es unverblümt: "Albstadt braucht eine kräftige Mitte." Schwerpunkt der Albstädter Siedlungsentwicklung ist für sie ganz eindeutig die Achse Ebingen-Onstmettingen – Konzentration macht die Wege kurz in einer Stadt, wo sie weiß Gott lang genug sind.