Albstadt Glücksbringer zu haben

Schon in der Antike wurde den Mistel besondere Kräfte nachgesagt; als Pflanze ohne irdische Wurzeln galt sie als mysteriös und heilig. Die Germanen schnitten zur Wintersonnenwende Mistelzweige als Glücksbringer von den Bäumen. Außer Misteln bot der Obst- und Gartanbauverein auch kleine Adventsgestecke in der Ochsenscher an – und dazu Glühwein und Christstollen.