Albstadt Geschichte von Liebe und Verrat

Takis Würger, geboren 1985, hat an der Henri-Nannen-Journalistenschule gelernt und Ideengeschichte in Cambridge studiert. Er arbeitet als Redakteur für das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". 2017 erschien sein Debütroman "Der Club", der mit dem Debütpreis der lit.COLOGNE ausgezeichnet wurde und viele Wochen auf der Bestsellerliste stand.

In seinem zweiten Roman "Stella", der in Berlin des Jahres 1942 spielt, erzählt er die Geschichte von Friedrich. Dieser kommt aus gut behütetem Haus vom Genfer See und lernt in Berlin Kristin kennen. Sie nimmt ihn mit in geheime Jazzclubs, sie trinkt Kognak mit ihm und gibt ihm den ersten Kuss. Bei ihr kann Friedrich sich einbilden, der Krieg sei weit weg.

Eines Morgens klopft Kristin an seine Tür, verletzt, mit Peitschenstriemen im Gesicht: "Ich habe dir nicht die Wahrheit gesagt." Kristin ist nicht ihr richtiger Name. Sie heißt Stella und ist Jüdin. Die Gestapo hat sie enttarnt und zwingt sie zu einem unmenschlichen Pakt: Wird sie, um ihre Familie zu retten, untergetauchte Juden denunzieren? Es ist eine Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht. Sie handelt von der Entscheidung, sich selbst zu verraten oder seine Liebe.