Albstadt-Onstmettingen (mir). Eine große Überraschung hat den Onstmettinger Unternehmer Heinz Boss anlässlich seines 80. Geburtstags erwartet: Seine Mitarbeiter hatten, ohne es ihm zu verraten, beantragt, den westlichen Teil der Talstraße, in der das Präzisionswerkzeugunternehmen seinen Sitz hat, in "Johannes-Boss-Straße" umzubenennen. Der Technische Ausschuss des Albstädter Gemeinderats gab grünes Licht, und so überbrachten Oberbürgermeister Klaus Konzelmann und Ortsvorsteher Siegfried Schott in einer Feierstunde dem sichtlich erfreuten Jubilar das Straßenschild.