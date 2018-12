Albstadt-Ebingen. Die Sonntagsführung am 16. Dezember ab 15 Uhr im Kunstmuseum Albstadt steht ganz im Zeichen des 150. Geburtstags von Felix Hollenberg. Am Samstag, 15. Dezember 1868, wurde Felix Hollenberg in Sterkrade (heute Oberhausen) am Niederrhein geboren. Auf drei Etagen begegnen die Besucher seinen Wolkengemälden, seiner Radierkunst und seinen Zeitgenossen. Veronika Mertens und Kai Hohenfeld führen durch die Ausstellungen "Felix Hollenberg – Geograph und Wolkenfänger" und "Das Geheimnis der Landschaft". Die Führung klingt im "Salon der Freunde" aus. An diesem Tag ist letzte Gelegenheit, den reich bebilderten Katalog zum Subskriptionspreis von 25 Euro zu erwerben. Die Auslieferung ist für die Woche vor Weihnachten geplant. Der reguläre Preis beträgt dann 30 Euro.