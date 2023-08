Ersten Erkenntnissen zufolge ist eine ältere Frau am Mittwochmorgen in das Schaufenster der Bäckerei Stingel in Ebingen gefahren – warum, ist derzeit noch unklar. Verletzte gab es zum Glück keine.

Eine ältere Frau ist am Mittwochmorgen mit ihrem Auto in die Schaufensterfront der Bäckerei Seidel in der Langwatte gefahren – die Ursache hierfür ist laut einem Sprecher des Polizeireviers Reutlingen derzeit noch unbekannt. Die Beamten wurden gegen 8.40 Uhr über den Vorfall informiert; verletzt wurde niemand, das Unfallfahrzeug wurde abgeschleppt.

Der Betrieb in der Bäckerei konnte anschließend fortgesetzt werden. Die Bäckerei liegt an einem viel befahrenen Knotenpunkt an einem Kreisverkehr am Rande der Ebinger Innenstadt.