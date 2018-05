Albstadt Foodsharing: Bedarf gibt es überall

Letzteres setzt natürlich voraus, dass dieser Verteiler regelmäßig von einem "Diensthabenden" kontrolliert wird, der putzt, nicht mehr genießbare Lebensmittel aussortiert und gegebenenfalls den guten Tipp gibt, dass die Eier nicht gerade ausgeschlürft, sondern gekocht werden sollten – Lebensmittelskandale brauchen die "Food­sharer" so wenig wie irgendjemand sonst. Leitfäden für den korrekten Umgang mit dem Essen gibt es bei der Dachorganisation; die Albstädter halten aber auch Kontakt zu zwei Sigmaringer Hochschulstudentinnen, die einen "Foodsharing-Hygieneplan" erstellt haben und sich bestens auskennen.

Doch jetzt die wichtigste Frage – wo kommt das Essen her? Demian Eppler und seine Mitstreiter fragen derzeit bei Bäckern, Metzgern, Gastronomen und kleineren Geschäften an, ob diese Restware haben, die sie abgeben könnten. Die großen Märkte lassen sie vorerst in Ruhe; für die brauchen sie das "Go" des in Stuttgart stationierten "Foodsharing-Kettenteams", das direkt mit den Konzernzentralen verhandelt. In den nächsten Wochen und Monaten wollen sie ihr Feld intensiv beackern. Haben sie Angst, auf Unverständnis zu stoßen? Eigentlich nicht: "Die Leute vom Fach kennen das Problem ja", sagt Demian Eppler. "Es bleibt unglaublich viel übrig. Wer sich nicht damit befasst hat, kann es sich nicht vorstellen."

Die Albstädter "Foodsharer" sind für potenzielle Lieferanten und Abnehmer unter der Rufnummer 0177/ 6764684 und über die E-Mail-Adresse foodsharing-albstadt @freenet.de und den Facebook-Account "foodsharing albstadt" erreichbar.

In Villingen-Schwenningen wird schon lange Foodsharing betrieben, wie unser Video zeigt: