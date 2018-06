Albstadt Finanzierer erfreut über Zinsniveau

Ein höherer Schwerpunkt werde auf die Vermietung von Immobilien gelegt. Der Wohnungsbestand in Bisingen sei durch Zukäufe erweitert worden. In Onstmettingen hätten sich noch keine attraktiven Gelegenheiten ergeben. Geplant sei, im Industriegebiet eine Selbstbedienungs-Autowasch-Anlage zu bauen. Mit dieser soll laut Schmid die Attraktivität gesteigert werden. Die für das Vorhaben notwendige Satzungsänderung erfolgte einstimmig.

Der Vorstand schlug mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Dividende von 4,0 Prozent aus dem Jahresüberschuss von 266 940 Euro vor. Dafür votierten die Mitglieder ebenso einstimmig wie für den Prüfungsbericht des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands, versehen mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Diesen stellte Wirtschaftsprüfer René Heinrich vor. Der Onstmettinger Bank attestierte er eine überdurchschnittliche Eigenkapitalausstattung.

Einstimmige Voten gab es bei der Wiederwahl von Volker Müller und Jörg Herre in den Aufsichtsrat sowie der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat. Diese führte Ortsvorsteher Siegfried Schott herbei. Er attestierte der Bank solide und umsichtige Arbeit, was sich in einem herausragenden Ergebnis bestätigte: "Dies ist ein starkes Signal." Schott hob die Förderung der Vereine hervor und ging auf aktuelle Themen im Ort ein. Zum Schluss trug der frühere Bankdirektor Eugen Conzelmann ein von ihm verfasstes schwäbisches Gedicht zu 125 Jahren Onstmettinger Bank vor.

Für 40-jährige Mitgliedschaft in der Onstmettinger Bank wurden Wolfgang Fettinger, Sieghard Conzelmann, Eberhard Ernst Haasis, Renate Angela Merz, Hans-Peter Merz, Thomas Rainer Merz, Stefan Markus Merz, Ilija Miskovic, Monika Schimak, Reinhard Schwarz, Matthias Kern, Rudi Kreutter, Frieda Bosch, Karl-Hans Conzelmann, Hubertus Decker, Hartwig Jürgen Link, Anneliese Pfizenmayer, Andrea Schlagenhauf, Dieter Zoller, Günther Eppler, Elisabeth Ringwald, Hans-Jürgen Schwenk, Wilfriede Gutbrod, Christa Keinath, Sabine Kretz, Elke Schneider, Harald Sulz, Helene Wissmann, Doris Amann und Holger Sulz geehrt.

Seit 50 Jahren halten Hermann Gauger, Margarete Frei, Gerhard Keinath, Libert Zepf, Egon Gustav Metzger, Joachim Friedrich, Klaus Müller, Gertraud Meißburger, Else Elisabeth Rößner, Hans Walter Alber und Elsbeth Mai der Bank die Treue.

Bereits seit 60 Jahren sind Paul Gerhard Boss und Oskar Hans Schmitt Mitglieder der Onstmettinger Bank. Seit 70 Jahren ist Walter Fritz Conzelmann Bankmitglied.