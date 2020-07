Albstadt Fielen bei Hochzeit Schüsse?

Albstadt-Ebingen - An einer Bushaltestelle in der Schmiechstraße blockiere eine Hochzeitsgesellschaft die Straßen, teilten Zeugen der Polizei am Samstag gegen 16.30 Uhr mit. Zeitgleich berichteteten andere Anrufer, dass aus einem weißen Geländewagen mehrere Schüsse abgefeuert worden seien.